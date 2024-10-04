İstanbul'da surlarda dehşet: Kadının kafasını kesip surlardan attı, ardından intihar etti

Fatih'te bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti.

İstanbul'da surlarda dehşet: Kadının kafasını kesip surlardan attı, ardından intihar etti
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DHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:03

Fatih'te bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı.

Ardından surlardan atlayarak intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Etiketler: #Fatih #intihar #Kadın #Edirnekapı

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