İstanbul'da surlarda dehşet: Kadının kafasını kesip surlardan attı, ardından intihar etti
Fatih'te bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti.
Fatih'te bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı.
Ardından surlardan atlayarak intihar etti.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Etiketler: #Fatih #intihar #Kadın #Edirnekapı
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