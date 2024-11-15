İstanbul'da sürücüsüz Üsküdar-Samandıra metrosu durakları pas geçti, yolcular panik yaşadı!
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun, 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuların panik yaşanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.
Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.
Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.
YOLCULAR RAYLARDA YÜRÜDÜ
Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.
Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor" şeklinde uyardığı görülüyor.
Etiketler: #Üsküdar #metro #sürücüsüz araçlar
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