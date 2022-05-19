İstanbul’da taksilerde araç yaş sınırı yükseltildi

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı dün gerçekleştirildi. En önemli gündem maddesi olan '5 bin yeni taksi' teklifi oy çokluğuyla 14’üncü kez reddedildi.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, İstanbulluları yakından ilgilendiren diğer gelişme ise taksilerin yaş sınırlarıyla ilgili oldu.

UKOME’de onaylanan karara göre taksi olarak kullanılan araçların yaş sınırlarında güncelleme yapıldı. 0-1 yaş aralığında hususi C segmenti otomobillerin ticari taksiye girmesine yönelik yaş sınırı 0-3'e, mevcutta taksi olarak hizmet veren araçların da yaş sınırı 0-6’dan 0-8’e yükseltildi.

Böylece çip sorunu ve yüksek fiyatlar nedeniyle hem yeni araç bulamayan hem de maliyetine katlanmak istemeyen taksici esnafı yaşı dolan araçlarını 2 yıl daha kullanabilecek.

YAŞ SINIRI İBB RUHSATINDA NASIL İŞLEYECEK?

Şu anda ticari taksi olarak hizmet veren ve 2016 model olan bir otomobilin trafiğe çıkış tarihi İBB ruhsat verme tarihi sayılıyor. Yani 18/05/2016 tarihinde trafiğe çıkan bir otomobil ticari taksi olarak bugün son hizmetini vermişti. Yaşı her ne kadar 6 olsa da trafiğe çıkış tarihi baz alındığı için yıl sonuna kadar değil trafiğe çıkış tarihine kadar İBB ruhsatı verilebiliyordu. Bugün itibarıyla örnek olarak 18/05/2016 tarihinde trafiğe çıkmış bir ticari taksi 18/05/2024 tarihine kadar ticari taksi olarak hizmet vermeye devam edecek. Bu durumdan dolayı birçok ticari taksi esnafı mağdur oluyor. 4 Ocak 2016 trafiğe çıkışlı olan ticari taksiler 5 yıl 4 günlük oldukları için ruhsat alamıyor ve aslında eskiden uygulanan 6 yaş kuralında trafiğe çıkış tarihi sorunu nedeniyle 5 yıl kullanılabiliyordu. Yeni yaş sınırı olan 0-8 yaşta da bu sistem değişmedi ve İBB tarafından verilen çalışma ruhsatları aracın trafiğe çıkış tarihine göre düzenlenecek. Başka bir deyişle 8 yaş kuralına göre taksi eğer 18/05/2016 tarihinde trafiğe çıktıysa 18/05/2024 tarihine kadar ticari taksi olarak çalışabilecek ve İBB'den çalışma ruhsatı alabilecek.

YAŞ SINIRI YÜKSELDİ, UYGUNLUK ŞARTI GETİRİLDİ

Yaş sınırı belirlenirken yeni şartlar da aranacak.Ticari takside çalışmak için İBB’den uygunluk belgesi alınacak. Böylece araçlar bakımlı ve temiz olarak hizmet vermeye devam edecek. Uygunluk belgesi kapsamında aracın içinin temizliği, iç aksamının tam olması, sigara yanığı vb. gibi kötü durumların bulunmaması, dış boyasının ve fiziki görünümünün kusursuz olması gibi şartlar aranacak.