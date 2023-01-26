İstanbul'da taksilerde 'rezerve' dönemi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:05

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 09:26

UKOME toplantısında İstanbullunun gündeminden düşmeyen konulardan bir tanesi olan taksilere yeni teklif geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunacağı 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' kabul edilirse 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Bu lambalar yolcu ve taksici arasında iletişim kurmak amacıyla kullanılacak. Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu', yolcu yoksa 'boş', yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak. Aynı şekilde değişim saati gelen taksilerde ise 'rezerve' yazısını kullanacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu güvenliği içinde taksilerde panik butonları yer alacak. Buton kullanıldığında tepe lambasında 'S.O.S' yani yardım çağrısı verilecek. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise gündeme gelecek teklifi destekleyeceklerini belirtirken taksicilerde uygulamanın kendilerine fayda sağlayacağını ifade etti.

"BÜTÜN TAKSİLER BUNU TAKMAK ZORUNDA"

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu bazı araçlarda yolcu olup olmadığının anlaşılmadığını belirterek, "Yeni bir sistem hayata geçecek. Biz de destekliyoruz ve çok önemli. Ticari taksilerin tepe lambaları LED ışıklı olacak. Taksimetreye entegreli olacak. Taksimetre açık yani aracın içerisinde yolcu varsa tepe lambası dolu yazacak. Taksimetre kapalı ise tepe lambası boş yazacak. Eğer taksici arkadaşımız uygulamadan çağrılıyorsa veya bir yolcu telefon çağrısına gidiyorsa LED ışıklı tepe lambasında rezerve yazacak. Araç içerisindeki şiddetiyle karşılaştıysa veya bir sıkıntılı olaysa imdat yazısı yazacak. Biz bu projeyi destekliyoruz. İstanbul halkımız için de çok önemli. En azından bir yerde taksi bekledikleri zaman gelen taksinin dolu veya boş olduğunu tepe lambasından okuyup görecekler. Burada da yolcuyla taksicinin arasındaki 'almıyor veya neden almadı' gibi algılar da ortadan kalkmış olacak" dedi.

"3 AY İÇERİSİNDE BÜTÜN TAKSİLERİMİZ SİSTEME GEÇMİŞ OLACAK"

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan İstanbul'da taksilerle ilgili sorunlar olduğunu belirterek, "Bu sorunlardan bir tanesini aşabilmek amacıyla taksi şoförüyle taksi yolcusu arasındaki ilişkiyi netleştirmek açısından bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bütün taksilerin tabelalarını akıllı hale getiriyoruz. Taksi yolcusu uzak bir mesafeden taksinin dolu olup olmadığını veya boş olup olmadığını hem renkle hem de yazıyla görebiliyor olacak. Bu sistemin taksimetre entegre olmasını bizim açımızdan çok önemliydi. Bunun entegrasyonunu sağladık. Dolayısıyla eğer bir uygulama üzerinden bir rezervasyon aldıysa şoför taksi şoförü orada bir 'RZV' ifadesi görünüyor olacak. Taksimetre çalışır haldeyse kırmızı renkte dolu ifadesi taksi şapkasında yazıyor olacak. Eğer taksimetre çalışmıyorsa da taksinin müsait olduğunu yeşil renkli ve boş ifadesini yoldakilere belirtecek. Bu kararı aldıktan sonra üç ay içerisinde tüm mevcut taksilerin bu sisteme geçmelerini, bu şapkaları temin etmelerini sağlamış olacağız. Çeşitli firmalar bu şapkaları temin etmek için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.