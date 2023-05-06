İstanbul'da tarihi buluşma... Yüzbinler alanda!

14 Mayıs seçimine 8 gün kala, Millet İttifakı İstanbul Maltepe'de miting düzenliyor. Saatler öncesinde dolmaya başlayan alanda yüzbinler ittifakın liderlerini bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 17:13
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 8 gün kala, Millet İttifakı İstanbul'un Maltepe ilçesinde miting düzenliyor. 

Saatler öncesinde dolmaya başlayan alanda yüz binler ittifakın liderlerini bekliyor.

Mitinge cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ittifakın siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.


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