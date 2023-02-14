İstanbul'da tedavi edilen 4 bin 575 depremzede taburcu edildi

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 09:50

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 09:52

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıma uğrayan 10 ilden yaralıların askeri uçak ve ambulans uçaklarla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

1364 DEPREMZEDE TEDAVİ ALTINDA



İstanbul'a getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i u taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.