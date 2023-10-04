İstanbul'da tefecilere iki ayrı operasyon...14 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:48

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu ile mücadele kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek."

Yerlikaya, paylaşımında söz konusu operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.