İstanbul'da tefecilere iki ayrı operasyon...14 şüpheli gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik iki ayrı operasyonda 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:48
İstanbul'da tefecilere iki ayrı operasyon...14 şüpheli gözaltına alındı!
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu ile mücadele kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek."

Yerlikaya, paylaşımında söz konusu operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.


Ali Yerlikaya Emniyet gözaltı İçişleri Bakanı İstanbul Operasyon şüpheli Tefecilik tefeci

İlgili Haberler

4 ilde tefeci ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı

4 ilde tefeci ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Samsun'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Rize'de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı!

Rize'de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı!

En Çok Okunan Haberler