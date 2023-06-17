İstanbul'da tehdit videosu paylaşan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

Sultanbeyli'de, çektikleri tehdit videosunu sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen 2 şüpheliden 1'i hakkında adli işlem başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 14:57
İstanbul'da tehdit videosu paylaşan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yayınlanan "Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun..." videolu paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, videoda yer alan A.A. ve videoyu çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli S.S. gözaltına alındı.

Yüzde 70 zihinsel engelli olduğu tespit edilen şüphelilerden A.A. serbest bırakılırken şüpheli S.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve ya aşağılama" suçundan adli işlem yapıldı.


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