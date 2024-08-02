İstanbul’da terör örgütü IŞİD operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:57
İstanbul’da terör örgütü IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında IŞİD çatışma bölgelerinde bulunan ve silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul’un 7 ilçesindeki 15 adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde adresleri tespit edilen 15 şahıstan 11’i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


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