İstanbul’da terör örgütü IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü IŞİD’a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında IŞİD çatışma bölgelerinde bulunan ve silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul’un 7 ilçesindeki 15 adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon çerçevesinde adresleri tespit edilen 15 şahıstan 11’i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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