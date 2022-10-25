İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem

25 Ekim 2022 Salı, 15:15

BELBİM-Mastercard iş birliği kapsamında İstanbul toplu ulaşımında İstanbulkart'ın yanı sıra yurt içi ve yurt dışı temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla da ödeme yapılacak.



Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, proje, diğer kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartların ulaşımda geçerli olmasıyla sınırlı değil. Toplu ulaşımda kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ödeme yapabilmeyi takiben, projenin ikinci bacağı devreye girecek.

Mastercard logolu İstanbulkartlar, yurt içi ve yurt dışı tüm e-ticaret sitelerinde ödeme için kullanılacak. İlerleyen günlerde kullanıma sunulacak Mastercard logolu fiziksel İstanbulkartlar ile ise yurt içi ve yurt dışı tüm ödeme noktalarında ödeme yapılabilecek.

Öğrencilere de sunulacak Mastercard logolu İstanbulkart, ulaşımda indirimli tarifeye, aktarmalara ve mesafe bazlı ücretlendirmelerde iade almaya uyumlu hale gelecek.

İSTANBULKARTLAR KULLANIMA DEVAM EDECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen BELBİM AŞ Genel Müdürü ve İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin, şu bilgileri verdi:

"Akıllı şehir olma misyonunun bir parçası olarak teknolojinin ve dijitalleşmenin gücünü yanımıza alıyor ve İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler üretiyoruz. İstanbullulara kaliteli hizmet sağlayacak faaliyetlerimize eklediğimiz bir yeniliği ise Mastercard iş birliği ile hayata geçirdik.

Ulaşımda tüm banka, kredi ve ön ödemeli kartların kabulü İstanbullulara hız sağlayacak. İlerleyen zamanlarda ise bu iş birliğini Mastercard logolu İstanbulkartlar ile taçlandırarak yurt içinde ve yurt dışında ödeme imkanı sağlayacağız. İstanbulkart Mobil üzerinden sunduğumuz fintek hizmetler, şemalı İstanbulkartlarımızın dolaşıma geçmesiyle daha büyük anlam ve önem kazanacak. Fark yaratan bu yenilikçi çözümün hayata geçmesine katkı sağlamaktan ve bu kolaylığı İstanbullulara sunmaktan son derece mutluyuz."

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mastercard olarak dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a teknolojilerimizle hizmet etmekten gurur duyuyoruz. BELBİM AŞ ile yürüttüğümüz ortaklık kapsamında, tüketicilerimizin temassız Mastercardlarını toplu ulaşımda kullanmalarını sağlayarak, hızlı, güvenli ve basit bir şekilde seyahatlerine devam etmelerini hedefliyoruz. Böylece tüm vatandaşlarımız ve İstanbul’umuzu ziyaret eden turistler halihazırda sahip oldukları temassız Mastercardları ile ulaşımdan faydalanabilecekler.

Projemizin ikinci bacağında da fiziki ve dijital İstanbulkartları Mastercard ağına dahil ederek, İstanbulluların Mastercard logolu İstanbulkartlarını tüm dünyada alışverişlerinde kullanmalarını sağlayacağız. Bir dünya kenti olan İstanbul'un akıllı şehir vizyonuna ve dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz."

Ulaşım ve "Şehir Yaşam Kartı" olarak hizmet veren ve 22 milyon aktif kullanıcısı bulunan İstanbulkartlar tüm haklarıyla beraber ulaşımda ve alışveriş ödemelerinde kullanılmaya devam edecek.



