Bugün İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz? 6 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs bedavı mı?

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:34

İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edilen 6 Ekim her yıl kutlanmaktadır. İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü etkinlikleri 6 Ekim saat 12.00'de Gülhane Parkı'nda çocuk atölyeleriyle başlayacak.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim’de İstanbul’da toplu taşıma İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş günü nedeniyle ücretsiz.

6 EKİM'DE METRO, METROBÜS, OTOBÜS BEDAVI MI?

6 Ekim 2022 tarihinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarınde ücretsiz seyahat edebilecek.















