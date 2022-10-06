Bugün İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz? 6 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs bedavı mı?
İstanbul'da toplu taşıma kullanan yurttaşlar bugün metro, metrobüs, otobüs ve vapurların ücretli mi ücretsiz mi olacağını merak ediyor. 6 Ekim 2022 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edilen 6 Ekim her yıl kutlanmaktadır. İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü etkinlikleri 6 Ekim saat 12.00'de Gülhane Parkı'nda çocuk atölyeleriyle başlayacak.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ?
6 Ekim’de İstanbul’da toplu taşıma İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş günü nedeniyle ücretsiz.
6 EKİM'DE METRO, METROBÜS, OTOBÜS BEDAVI MI?
6 Ekim 2022 tarihinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarınde ücretsiz seyahat edebilecek.
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