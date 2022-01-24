İstanbul'da trafik kilitlendi: Yurttaşlar metrolara akın ediyor
İstanbul’da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu trafiğe kapandı. Yurttaşlar metro, tramvay ve metrobüslere akın etti.
İstanbul’un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırmaya devam ederken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşıyor.
İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik neredeyse durma noktasına gelirken Beylikdüzü-Büyükçekmece arasındaki E-5 karayolunun kar nedeniyle trafiğe kapandığı bildirildi.
Duran trafikte toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar yürüyerek evlerine devam etti.
GİRİŞLER DURDURULDU
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Anadolu’dan ve Trakya’dan İstanbul’a girişlerin durdurulduğunu açıkladı.
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