İstanbul'da trafik kilitlendi: Yurttaşlar metrolara akın ediyor

İstanbul’da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu trafiğe kapandı. Yurttaşlar metro, tramvay ve metrobüslere akın etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 20:37
İstanbul'da trafik kilitlendi: Yurttaşlar metrolara akın ediyor
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İstanbul’un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırmaya devam ederken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşıyor.

İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik neredeyse durma noktasına gelirken Beylikdüzü-Büyükçekmece arasındaki E-5 karayolunun kar nedeniyle trafiğe kapandığı bildirildi. 

Duran trafikte toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar yürüyerek evlerine devam etti.

GİRİŞLER DURDURULDU

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Anadolu’dan ve Trakya’dan İstanbul’a girişlerin durdurulduğunu açıkladı.


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