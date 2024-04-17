İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza: Hat ikiye bölündü

Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:50

Güncelleme: 17.04.2024 - 09:57

İstanbul T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, yaşanan bir teknik arıza sebebiyle seferlerini Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları olmak üzere iki parça halinde yapıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: