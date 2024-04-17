İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza: Hat ikiye bölündü

İstanbul T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan bir teknik arıza nedeniyle seferler iki ayrı hat üzerinden yapmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:50
İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza: Hat ikiye bölündü
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İstanbul T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, yaşanan bir teknik arıza sebebiyle seferlerini Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları olmak üzere iki parça halinde yapıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 


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