İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza: Hat ikiye bölündü
İstanbul T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan bir teknik arıza nedeniyle seferler iki ayrı hat üzerinden yapmaya başladı.
İstanbul T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, yaşanan bir teknik arıza sebebiyle seferlerini Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları olmak üzere iki parça halinde yapıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 17, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
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