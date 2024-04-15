İBB Meclisi'nde ilk toplantı... O anlar gündem oldu: 'AK Parti grubunun teklifini oylarınıza sunuyorum, oy çokluğuyla reddedilmiştir...'

Yayınlanma: 15.04.2024 - 17:07

Güncelleme: 15.04.2024 - 17:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 9’ncu seçim dönemi ilk oturumu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden üçüncü kez başarıyla çıkan Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı.

İmamoğlu, oturumu açmadan önce, toplam 315 kişiden oluşan İBB Meclis üyelerinin ellerini tek tek sıktı.

Oturum, kurtuluş mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İBB Meclisi’nin en genç üyeleri CHP’li Berat Maksut Usta ile AKP'li Umut Arman Sonay’ı geçici Divan Katipliği için yanına davet eden İmamoğlu, açılış konuşmasında güncel konulara değindi.

Antalya’da yaşanan teleferik faciası sonrasında yeni seçilen CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasını eleştiren İmamoğlu; Soma, Pamukova ve Çorlu tren facialarını hatırlattı.

AKP'NİN TEKLİFİ OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından partilerin tekliflerine geçildi. İmamoğlu, teklifleri Meclis'in oylamasına sundu.

Bu anlarda AKP grubunun teklifinin oy çokluğuyla reddedildiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.