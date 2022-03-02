İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlediği çeşitli adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
EVLER TEK TEK ARANDI
Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği, başta Kağıthane ilçesinde olmak üzere çeşitli adreslere sabah saat 06: 30 sıralarında eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreslerden biri de Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kanaat Sokak'taki dört katlı bir bina oldu. Narkotik ekiplerinin Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girdiği dairede arama yapıldı. Polis helikopterinin de havadan desteği ile gerçekleşen operasyon sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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