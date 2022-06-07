İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
İstanbul’da "torbacı"lara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah Kadıköy ve Şişli ilçelerinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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