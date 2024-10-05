İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 08:52

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat polisleri, operasyon düzenlenen adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı, bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.

Operasyonda 47 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adres ve araçlarındaki aramalarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 87 mermi, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 895 lira ele geçirildi.


Etiketler: #İstanbul #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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