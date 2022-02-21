İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 831 bin hap
İstanbul’un Beylikdüzü ve Maltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Beylikdüzü ve Maltepe ilçelerinde matbaa ve ecza deposu olarak faaliyet gösteren iki adreste sentetik hap saklandığı istihbaratını alan polis, 17 Şubat’ta söz konusu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan matbaa ve ecza deposunda yapılan aramalarda 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından 18 Şubat’ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerin 4’üne de ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı.
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