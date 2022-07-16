İstanbul'da 'uyuşturucu' satan şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Aramalarda para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:28
İstanbul'da 'uyuşturucu' satan şüpheli tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmada, Ümraniye'de bir kişinin araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ekiplerce 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, şüpheli H.Ö. Tepeüstü Mahallesi'nde kullandığı araçta yakaladı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 10 gram kokain, 415 Euro, 100 dolar ve bin 745 lira ele geçirildi.

Farklı konularda 5 suç kaydı bulunduğu belirlenen H.Ö, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


İstanbul uyuşturucu Operasyon
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