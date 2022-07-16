İstanbul'da 'uyuşturucu' satan şüpheli tutuklandı
Ümraniye'de araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Aramalarda para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmada, Ümraniye'de bir kişinin araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ekiplerce 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, şüpheli H.Ö. Tepeüstü Mahallesi'nde kullandığı araçta yakaladı.
TUTUKLANDI
Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 10 gram kokain, 415 Euro, 100 dolar ve bin 745 lira ele geçirildi.
Farklı konularda 5 suç kaydı bulunduğu belirlenen H.Ö, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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