İstanbul'da vahşet: Kardeşleri ortaya çıkardı! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı

İstanbul'da 15 aylık bebeğini döverek öldürdüğü öne sürülen baba Hüseyin K. tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 14:28
İstanbul'da vahşet: Kardeşleri ortaya çıkardı! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı
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İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü ve olayı gizlemek için de bir arkadaşıyla beraber yetkililere haber vermeden gömdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. bugün Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklandı.

Duruşmada, anne Ceyhan K. de tanık olarak dinlendi. Anne Ceyhan K. eşinin çocuklarını dövmediğini söylerken Armağan bebeğin nasıl öldüğü sorusuna "Nazardan olabilir bilmiyorum" dedi.

GÖMÜLDÜĞÜ YER AÇILMIŞTI

Şimdilerde her biri 20'lerinde üç gencin olayı 2016 tarihinde polise ihbar etmesi sonrasında bebeğin gömüldüğü yer açılmıştı.

Soruşturma sonucunda savcılık, polis ifadesinde çocuğun neden öldüğünü bilmediğini, ancak savcılıkta mezar yeri parası olmadığı için bebeği kendisinin gömdüğünü ileri süren baba Hüseyin K. (57) hakkında  "Olası kastla çocuğunu öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açmıştı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin K. Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katılırken şikayetçi çocukları V.K. ve Ö.K. de avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.
 


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