İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferleri iptal edildi

AA
15 Aralık 2022 Perşembe, 13:24
İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ.'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle vapurların Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında Avcılar'a, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında ise Moda'ya uğrayamadığı belirtildi.

 

 


Lodos vapur İstanbul

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