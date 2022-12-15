İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ.'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle vapurların Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında Avcılar'a, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında ise Moda'ya uğrayamadığı belirtildi.
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