Son dakika... İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli

Son dakika haberi... İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

AA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 07:03
Son dakika... İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli
Abone Ol google-news

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği ya da aksadığı açıklandı.

Açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle;

  • Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
  • Avcılar-Bostancı
  • Avcılar-Bakırköy-Kadıköy(Avcılar uğraması yapılamamaktadır).
  • Üsküdar-Aşiyan
  • Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring)
  • Maltepe-Adalar
  • Bostancı-Karaköy-Kabataş

Hava koşulları hava vapur Lodos

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler