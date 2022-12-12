Son dakika... İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli
Son dakika haberi... İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği ya da aksadığı açıklandı.
Açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle;
- Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
- Avcılar-Bostancı
- Avcılar-Bakırköy-Kadıköy(Avcılar uğraması yapılamamaktadır).
- Üsküdar-Aşiyan
- Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring)
- Maltepe-Adalar
- Bostancı-Karaköy-Kabataş
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