Son dakika... İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli

12 Aralık 2022 Pazartesi, 07:03

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği ya da aksadığı açıklandı.

Açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle;