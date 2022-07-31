İstanbul'da villada yangın

İstanbul Büyükçekmece'de bir villada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
31 Temmuz 2022 Pazar, 18:07
İstanbul'da villada yangın
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Yangın, saat 14.30 sıralarında Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir villada çıktı. Dubleks villanın üst katından çıkan dumanları görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangın sonucu villada hasar oluştu. Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.


İstanbul Büyükçekmece

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