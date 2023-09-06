İstanbul’da yaban domuzları şehir merkezine indi

Kâğıthane’de yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar indi. Yaşanan ilginç olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:31
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İstanbul Kâğıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sokak aralarında yaban domuzları görüldü.

Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzlarını gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BİR TANESİ TELEF OLDU

Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı.

Domuzları görenler koşarak uzaklaştı. Öte yandan bir domuzun da okulun bahçesinde telef olduğu ve görevli tarafından sokağa çıkartıldığı öğrenildi.


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Kağıthane Yaban domuzu İstanbul

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