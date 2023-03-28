İstanbul'da yağmur trafiği etkiledi, yoğunluk yüzde 70'i aştı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:23

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:24

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu.



Haftanın ikinci iş gününde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlendi. Özellikle köprü giriş ve çıkışlarında her iki yönde trafik kilitlendiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.30 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.