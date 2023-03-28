İstanbul'da yağmur trafiği etkiledi, yoğunluk yüzde 70'i aştı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasında yoğunluk, yüzde 71 olarak görüldü.

DHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:23
İstanbul'da yağmur trafiği etkiledi, yoğunluk yüzde 70'i aştı
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Haftanın ikinci iş gününde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlendi. Özellikle köprü giriş ve çıkışlarında her iki yönde trafik kilitlendiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.30 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.  


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