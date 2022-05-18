İstanbul’da yağmurla birlikte trafikte yoğunluk yüzde 85’e ulaştı

İstanbul’da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk yüzde 85 olarak ölçümlendi.

İHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:25
İstanbul’da yağmurla birlikte trafikte yoğunluk yüzde 85’e ulaştı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası saat 16.00 sıralarında İstanbul’da yağmur ve şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

İlerleyen saatlerde etkisini arttırması beklenen yağışlarla birlikte D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İş çıkışı araçlarıyla yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk sonrası Kadıköy D-100 karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Yoğunluk saat 18.00 itibariyle yüzde 85 olarak ölçümlendi.


İstanbul Trafik yağmur

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