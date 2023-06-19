İstanbul'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişinin usulsüz olarak dinlendiği FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında görev alan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi firari şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, 15 Haziran'da Silivri'de düzenledikleri operasyonda, 2010-2013 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde komiser olarak görev alan ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen İlyas T.'yi yakaladı.
Aralarında siyasetçiler, üst düzey kamu görevlileri, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu çok sayıda kişinin usulsüz olarak dinlendiği FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında görev alan İlyas T.'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Ayrıca "hukuka aykırı olarak kişisel verileri elde etmek" suçundan da aranan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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