FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'ya verilen ceza belli oldu
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- Melek Mosso konseri sonrası 'karar'
- Görüşmenin perde arkası!
- Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti
- Cevdet Yılmaz asgari ücret için tarih verdi
- 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin şok iddia!
- Bahçeli söyledi, AKP gündemine aldı!
- ‘Emniyet, cemaat ve tarikatların arka bahçesi olmuştur’
- Gündemi sarsacak kulis: 'Erdoğan özel ekip kurdurdu...'