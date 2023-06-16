FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'ya verilen ceza belli oldu

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:07
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'ya verilen ceza belli oldu
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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi. 

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