İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Kartal'da yarın yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 19:13
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar ise, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi olarak belirlendi.


İstanbul İstanbul trafiği

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