İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 19:13

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 19:13

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar ise, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi olarak belirlendi.