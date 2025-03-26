İstanbul'da yeni adres belli oldu: Binlerce yurttaş Kadıköy'de sokağa çıktı

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Saraçhane'nin ardından yurttaşlar Kadıköy'de toplandı.

İstanbul'da yeni adres belli oldu: Binlerce yurttaş Kadıköy'de sokağa çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 23:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protestolar sürüyor. 

Neredeyse 1 hafta boyunca başta üniversite öğrencileri olmak üzere milyonlarca yurttaşın toplandığı Saraçhane'den sonra yeni adres Kadıköy ilçesi oldu.

İlçede küçük bir grup ile başlayan yürüyüş, saatler geçtikçe etraftaki yurttaşların da katılımıyla büyüdü. 

Ellerinde pankartlarla yürüyüş yapan binler, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Hak, hukuk, adalet" ve ‘Polis simit sat, onurlu yaşa” sloganları attı. 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #kadıköy #EYLEM

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