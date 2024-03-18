İstanbul'da yeni dönem: Minibüslerde İstanbulkart ile ödeme başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya hesabından duyurdu. Minibüslerde İstanbulkart ile ödeme uygulamasına başlandı.
İstanbul'da minibüslerde İstanbulkart ile ödeme yapılma uygulamasına pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy'de başlandı.
İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Minibüslerde İstanbulkart ile ödeme uygulamasına pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy’de başladık" ifadeleri kullanıldı.
Minibüse İstanbulkart ile ödeme yaparak binen yurttaşlar, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.
Minibüslerde İstanbulkart ile ödeme uygulamasına pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy’de başladık. pic.twitter.com/FHmfHhidhG— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) March 18, 2024
YAKINDA TÜM İSTANBUL'DA OLACAK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konu ile ilgili, "Arnavutköy ilçemizden başladık. Yakında minibüs hatlarımızın tamamını toplu taşıma sistemimize entegre ediyor olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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