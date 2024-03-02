Minibüslerde İstanbulkart geçerli mi? Minibüslerde İstanbulkart ücreti ne kadar? Hangi hatlarda İstanbulkart kullanılacak?

İstanbulkart, pilot bölge olarak belirlenen Arnavutköy'de bazı minibüslerde kullanılmaya başlandı. Peki, Minibüslerde İstanbulkart geçerli mi? Minibüslerde İstanbulkart ücreti ne kadar? Hangi hatlarda İstanbulkart kullanılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:06
Minibüslerde İstanbulkart geçerli mi? Minibüslerde İstanbulkart ücreti ne kadar? Hangi hatlarda İstanbulkart kullanılacak?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında geçen temmuz ayında kabul edilen kararın ardından pilot bölge olarak belirlenen Arnavutköy'de "Ücret Entegrasyon Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı. Peki, Minibüslerde İstanbulkart geçerli mi? Minibüslerde İstanbulkart ücreti ne kadar? Hangi hatlarda İstanbulkart kullanılacak?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İstanbul'un en önemli meselesinin ulaşım olduğunu belirterek, projeyle kent ulaşımı için önemli bir dönüşümü başlattıklarını söyledi. Kurdukları altyapı sisteminin İstanbul geneli için de kurgulayacaklarını aktaran Akgün, "Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Böylece toplu ulaşımda geçerli olan indirimli ve aktarmalı bilet avantajları minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek." diye konuştu.

MİNİBÜSLERDE İSTANBULKART KAÇ TL OLACAK?

İETT ücretlerinin minibüslerde de geçerli olacağı iddia edildi. Buna göre İstanbulkart ücretleri şöyleydi;

İstanbulkart

Tam: 17,70 lira

Öğrenci: 8,64 lira

Sosyal: 12,67 lira

Mavikart

Tam: 1389,00 lira

Öğrenci: 250,00 lira

Sosyal: 864,00 lira

Aktarma Tarifesi

  • 1. Aktarma için tam 12,67 lira, öğrenci 3,79 lira, sosyal 7,60 lira,
  • 2. Aktarma için tam 9,62 lira, öğrenci 3,56 lira, sosyal 5,81 lira,
  • 3+ Aktarma için tam  6,08 lira, öğrenci 3,04 lira, sosyal 3,79 lira

Elektronik Biletler:

  • Tek geçişlik bilet: 25,00 lira
  • İki geçişlik bilet: 45,00 lira
  • Üç geçişlik bilet: 70,00 lira
  • Beş geçişlik: 105,00 lira
  • On geçişlik: 200,00 lira

Metrobüs Ücret Tarifesi

  • 1 durak için tam 12,67 lira, öğrenci 5,58 lira, sosyal 7,84 lira,
  • 2 durak için tam 15,16 lira, öğrenci 6,08 lira, sosyal 9,37 lira,
  • 3 durak için tam 17,70 lira, öğrenci 7,08 lira, sosyal 10,86 lira,
  • 4-9 durak için tam 20,23 lira, öğrenci 8,08 lira, sosyal 12,67 lira,
  • 10-15 durak için tam 22,22 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal 12,85 lira,
  • 16-21 durak için tam 23,25 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal 13,66 lira, 
  • 22-27 durak için tam 24,01 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal 13,66 lira,
  • 28-33 durak için tam 24,53 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal 14,41 lira,
  • 34+ durak için tam 26,27 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal 14,41 lira

Marmaray Ücret Tarifesi

  • 1-7 istasyon tam bilet 17,70 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal 12,67 lira
  •  8-14 istasyon tam bilet 22,76 lira, öğrenci 10,64 lira, sosyal 15,69 lira
  •  15-21 istasyon tam bilet 26,27 lira, öğrenci 12,67 lira, sosyal 18,46 lira
  •  22-28 istasyon tam bilet 30,30 lira, öğrenci 14,41 lira, sosyal 21,49 lira
  •  29-35 istasyon tam bilet 35,39 lira, öğrenci 16,94 lira, sosyal 25,28 lira
  •  36-43 istasyon tam bilet 39,18 lira, öğrenci 17,70 lira, sosyal 27,31 lira

İstanbul Havalimanı Metrosu Ücret Tarifesi

  • 1-3 istasyon tam bilet 17,70 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal 12,67 lira
  • 4-5 istasyon tam bilet 20,19 lira, öğrenci 9,92 lira, sosyal 14,51 lira
  • 6-8 istasyon tam bilet 22,83 lira, öğrenci 11,15 lira, sosyal 16,28 lira

PROJE KAPSAMINDAKİ HATLAR HANGİLERİ?

Arnavutköy'deki proje kapsamındaki hatlar,"ARN2, ARN3, ARN4, ARN5, ARN6, ARN7, ARN8, ARN9, ARN10, ARN11" olarak belirlendi.


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