İstanbul'da Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı!

Arnavutköy'de Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı. Saldırı sırasında araçta oturan şoför herhangi bir yara almadı.

DHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 21:11
İstanbul'da Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı!
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Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede seçim koordinasyon merkezinin açılışı için bekleyen Yeniden Refah Partisi seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla 3 el ateş edildi.

Kurşunlardan biri aracın şoför tarafında bulunan camına isabet etti. Cam kırılırken, o sırada araçta oturan şoför saldırıdan herhangi bir yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıdan haberdar olan Yeniden Refah Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbey olay yerine geldi.

"KINADIĞIMIZI SÖYLEMEK İSTİYORUM"

İlbey konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görmüş olduğunuz az ilerideki irtibat büromuzda arkadaşlarımız çalışıyorlardı, bir hazırlık içerisindeydiler. Burada da araçlarımızı normal rutin park etmişlerdi. Şoför arkadaşımız koltukta oturuyordu. 3 el ateş edildi. O esnada ön cam çatlamış. Tabi biz açıkçası şudur budur, şu parti yaptı diyemiyoruz. Ancak bunu kabul etmediğimizi, adil bir seçim yarışı olması gerektiğini vurguluyoruz. Böylesi bir saldırıyı seçim zamanı kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum." dedi.

İlbey sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevindiğimiz taraf şoför arkadaşımızın Allah'tan herhangi bir zarar görmeden atlatması. Önümüzde 21-22 gün bir süre var. İnşallah bu tarz saldırılar olmadan mücadelemize devam edeceğiz"

"ÇOK ÇİRKİN BİR OLAY"

Saldırı sırasında araçta oturan şoför Levent Selçuk, olayın seçim koordinasyon merkezi açılışı için beklediği sırada gerçekleştiğini belirterek, "Gün içinde seçim dolayısıyla dolaşıyorduk. Başkanımızdan anons geldi. Açılış için bu bölgeye geldik. Namaz saati oldu. Arabanın içindeydim. Önce bir sol tarafa doğru silah sesi geldi. Sonra ön cama doğru geldi, ne olduğunu anlayana kadar sol cama benim bulunduğum tarafa doğru bir mermi daha geldi. İndim, karşı bölgeden bir kişinin kaçtığını gördüm. Tabi tam seçemedim. Tabii ki bu çok çirkin bir olay. Yazıktır, hepimiz insanız kınıyoruz. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor. 3 el sıktı yan tarafa, ön tarafa ve benim olduğum şoför mahaline doğru ateş edildi. Hatta cam kırılınca bana da camlar geldi ama Allah'tan kurtardık, bir şey olmadı" dedi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.


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