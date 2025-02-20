İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" bilgisi verildi.
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