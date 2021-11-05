05 Kasım 2021 Cuma, 19:53

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bakırköy Sahil Yolu'nda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü.

İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 5, 2021

Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki yurttaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.