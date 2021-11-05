İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren yoğun sis akşam saatlerinde etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

DHA
05 Kasım 2021 Cuma, 19:53
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor
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İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bakırköy Sahil Yolu'nda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki yurttaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.


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