Çorap işçileri direndi, kazandı: 'Eylemler başka fabrikalarda da sürdürüyor'

02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:53

İstanbul'un Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Alpin Çorap'ta patronun düşük zam dayatmasını kabul etmeyip, 3 vardiyada üretimi durduran işçilerin mücadeleleri sonuç verdi.

Birçok ünlü markanın çoraplarını üreten ve 2 binden fazla işçinin çalıştığı Alpin Çorap’ta işçiler insanca çalışma koşulları ve ücretlerde iyileştirme için üretimi durdurmuştu.



İşveren temsilcisi ile yapılan görüşme sonrasında tüm işçilere 2500 lira zam yapıldı. Görüşmede, eyleme katılan işçilerin işten atılmayacaklarına dair garanti de alındı.

"MÜCADELE BAŞKA FABRİKALARDA DA SÜRÜYOR"

Fabrikada örgütlü Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası'ndan (DERİTEKS) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bir süredir sendikamıza üyeliklerin devam ettiği ve iki bine yakın işçinin çalıştığı ALPİN ÇORAP’ta işçiler üretimden gelen güçlerini kullandı. İşçiler sabah saatlerine kadar süren pazarlıklarda taleplerinde başarıya ulaştı ve ALPİN ÇORAP’ta 2.500 TL zam alındı.

Birçok işyerinde devam eden benzer eylemlerde çorap işçileri mücadelelerinin başka fabrikalarda da sürdürüyor. Bu mücadelede başta kazanım elde eden ALPİN ÇORAP işçilerini kutluyor ve diğer fabrikalarda devam eden mücadelelerde örnek olacağına inanıyoruz. Birleşen işçilerin onları daha güçlü kıldığını ve taleplerini hayata geçirmede önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz çorap işçisinin bu süreçte sendikalaşması önemli bir mihenk taşı olmuştur. Sendikalaşma ile birlikte işçiler daha da güçlenmiştir. Şimdi çorap işçisinin elde ettiği bu kazanımları koruyabilmesi ve hatta büyütmesi de aynı derecede önemlidir. Bu mücadelenin uzun vadeli ve kalıcı bir kazanıma dönüşmesi sendikal mücadelenin de kazanımla sonuçlanması ile oluşacaktır. Bu doğrultuda çorap sanayisinde sendikal mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."



