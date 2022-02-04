Elektrik zamlarına karşı eylem yapılan ilçede AKP'li başkan istifa etti
Ağrı Doğubeyazıt'ta yurttaşların elektrik zamlarına karşı yaptığı eylemin ardından AKP Doğubeyazıt İlçe Başkanı Mustafa Konyar istifa etti. İstifasını sosyal medyasından duyuran Konyar, "İşlerimin yoğunluğu, parti dışı sosyal ve sporsal faaliyetlerimin artması sebebiyle genel merkez yetkililerimizle yaptığımız istişareler sonucunda istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.
Doğubayazıt AKP İlçe Başkanı Mustafa Konyar istifa etti.
Konyar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla AKP’de icra ettiği ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Konyar paylaşımında, işlerinin yoğunluğu, parti dışındaki sosyal ve sporsal faaliyetlerinin artması sebebiyle genel merkez yetkilileri ile görüşerek istifa kararını aldığı ifadelerine yer verdi.
Konyar'ın istifa açıklaması şu şekilde:
DOĞUBEYAZIT’TA ELEKTRİK FATURASI İSYANI
Doğubeyazıt halkı, elektriğe yapılan fahiş zammın ardından gelen yüksek faturaları protesto etmek için sokağa çıkmıştı. Yurttaşlar, elektrik dağıtım şirketinin önüne giderek faturalara isyan etmişti.
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