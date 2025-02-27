İstanbul'da Zaza Doğan'ın elebaşılığını yaptığı çeteye operasyon: 4 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, elebaşılığını yurt dışında kaçak durumda olan "Zaza Doğan" lakaplı Doğan A.’nın elebaşılığını yaptığı çeteye mensup 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Zaza Doğan'ın elebaşılığını yaptığı çeteye operasyon: 4 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:24

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda ortaya çıkan ve sözde yeni nesil mafya olarak tabir edilen, motosikletli suç çetelerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir otoparka silahlı ve el bombalı saldırı eylemleri ile ilgili olarak 72 saatlik kamera görüntülerini tek tel inceleyen polis, saha çalışmaları sonucunda eylemlerin yurt dışında kaçak olarak bulunan Doğan A. liderliğindeki suç örgütüne mensup kişilerin gerçekleştirdiğini tespit edildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, silahlı ve el bombalı saldırı eylemlerine karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin, polis ekiplerinin geldiğini fark etmeleri üzerine merdiven boşluğuna attıkları 4 tabanca da ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelileri ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Çete #İstanbul

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