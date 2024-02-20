İstanbul'da zincirleme kaza: Bir kişi hayatını kaybetti!
Arnavutköy'de, bir TIR ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Mahmutbey istikametinde İ.D.'nin (70) idaresindeki 34 ECL 785 plakalı otomobille, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AIH 822 plakalı tır çarpıştı.
Kaza sonrası Mehmet Soylu yönetimindeki otomobil de TIR'a arkadan çarptı.
Göz Atın
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personeli otomobilde sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer iki sürücü ise, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
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