İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:50

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:50

İSKİ, bugün itibariyle İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını paylaştı.

Buna göre, İstanbul’da barajlarındaki doluluk oranları son 9 yılın en düşük seviyesine indi. 23 Mart 2022 yılında yüzde 88,63 sevisinde olan kentteki barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 37,02 seviyesinde ölçüldü.

İSKİ verilerine göre, İstanbul’da en düşük su seviyesinin ölçüldüğü Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 8,64. En yüksek su seviyesinin olduğu Ömerli Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 55,22 olarak ölçüldü.

İSKİ'nin yaptığı son ölçümlere göre barajlardaki su seviyeleri şöyle:

* Alibeyköy Barajı: Yüzde 11,3

* Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,1

* Darlık Barajı: Yüzde 46,57

* Elmalı Barajı: Yüzde 32,42

* Istırancalar Barajı: Yüzde 37,19

* Kazandere Barajı: Yüzde 8,64

* Ömerli Barajı: Yüzde 55,22

* Pabuçdere Barajı: Yüzde 9,35

* Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,7

* Terkos Barajı: Yüzde 31,68.