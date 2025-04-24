İstanbul'daki depremde kuvözdeki bebekleri koruyan sağlıkçıların görüntüleri sosyal medya gündem oldu

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kuvözde tedavi gören bebekleri koruyan sağlık personelinin görüntülerini paylaştı.

İstanbul'daki depremde kuvözdeki bebekleri koruyan sağlıkçıların görüntüleri sosyal medya gündem oldu
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AA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:02

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında sağlık personelin, kuvözde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmadığı görüntülerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız."


Etiketler: #Sağlık Bakanlığı #deprem #Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

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