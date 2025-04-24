İstanbul'daki depremde kuvözdeki bebekleri koruyan sağlıkçıların görüntüleri sosyal medya gündem oldu

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:02

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:02

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında sağlık personelin, kuvözde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmadığı görüntülerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız."