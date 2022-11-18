İstanbul'daki taksi sorunu gündemden düşmüyor: 2 bin 625 araçlık teklif beklemede

Bir yurttaşın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Yapılan paylaşımda, “Benim engelli oğlum var. Dört taksi kısa mesafe yüzünden bizi almayı reddetti. Oturup ağladım, soğukta oturup gerçekten hüngür hüngür ağladım. İstanbul’da paranızla bile rahat edemezsiniz” ifadeleri yer aldı.

‘DİJİTAL ÇÖZÜM DEĞİL’

Bu sorunların dijital uygulamalarla çözülemeyeceğini belirten Gökçe, “Hizmet veren yer ve zaman kısıtlı, talep bunun birkaç misli büyük. Dükkanlar 7 gün 24 saat çalışsa 16 milyon insanın talebine yetişemez. Denetim de çözemez çünkü denetim sorunun temeline değil uygulamasına müdahale eder” ifadelerini kullandı.

‘SORUN ÇÖZÜLMEZ DEĞİL’

Gökçe, İstanbul’daki taksi sorununu sayılarla açıkladı:

1965 yılında İstanbul’un nüfusu 2 milyon 200 bin taksi sayısı ise 15 bin 514 olduğunu açıklayan gökçe 2022 yılında 16 milyon 34 bin nüfusa sadece 18 bin 395 taksi olduğunu açıkladı. Gökçe, “57 yılda İstanbul nüfusu 8’e katlanırken Taksi sayısı sadece 2 bin 881 adet arttı” dedi. Gökçe, İstanbul’un nüfusunun giderek arttığını belirterek, “Mevcut sistem hem taksi hizmeti almak isteyen İstanbulluların, hem hizmet sunan emekçilerin aleyhine gelişirken, sürdürülemez bir noktaya ulaştı. İşte bu yüzden biz bütüncül öneriler sunuyoruz. Nitelikli ve güvenli 2 bin 625 aracın sisteme girmesini sağlayan engelsiz taksi, minibüs ve taksi dolmuşların dönüşümü teklifimiz bekliyor. Taksi sorunu çözülemez bir sorun değildir.

Sık sık bu konuyla ilgili şikayetler aldıklarını belirten Gökçe, “Gereken idari yaptırımları uyguluyoruz. Ancak yaptırım, yapısal sorunları çözmez” dedi. Gökçe, “Şimdi düşünün her taksi bir dükkan, taksi sahipleri ve şoförleri taksi esnafı ve çalışanı. Peki aynı sistem berber ve kuaförlerde olsa İstanbul’da berber ve kuaför dükkanı sayısı sadece bin olsa, bu bin dükkan dışında kimse hizmet sunamasa sistem nasıl olur” diye sordu. Gökçe, yaşanacak sorunları şu şekilde sıraladı: Dükkanlar arasında rekabet biter. Rekabet bittiği için hizmet kalitesi düşer. Dükkan devir ücreti artar. Talep fazla, arz sınırlı olur. Arz kısıtlı ama talep yoğun olduğu için korsan berberlik ve kuaförlük başlar. Piyasa mekanizması bozulur. Talep 16 milyon, berber dükkanı bin adet olduğu için müşteri gideceği berberi değil, berber müşteriyi seçer. Berber ve kuaför çalışanı çırak, kalfa ve ustaların özlük hakları kötüleşir. Çalışacak bin dükkan varsa emekçiler dükkan şartlarına uyar” dedi.