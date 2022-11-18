Taksi Tahran filminin konusu ne, oyuncuları kim? Taksi Tahran filminin yönetmeni kim?

18 Kasım 2022 Cuma, 18:00

Taksi Tahran filminin, Türkiye tanıtımı İstanbul Film Festivali'nde yapıldı. Taksi Tahran 65. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı.

TAKSİ TAHRAN FİLMİNİ KONUSU NE?

Tahran sokaklarında çalışan bir taksiye binen yolcuların, hayatlarından kesitlerin aktarıldığı bu filmde; baskı ve yasakların özelde de sinema sektöründe uygulanan sansür ve yasakların dramatik ve esprili bir aktarımı yapılmaktadır. Filmde hayattan gerçek kesitler politik biçimde perdeye yansıtılmıştır. Filmin başrolünde de oynayan yönetmen Jafar Panahi'nin aynı zamanda İran'da film yapmasının yasaklanması da filmin hikâyesinin yazılmasına neden olmuştur.

TAKSİ TAHRAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cafer Penahi

Hana Saeidi

Nesrin Sutude







