İstanbul'dan gemiyle iş makineleri deprem bölgesine gönderildi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:30

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:30

Pendik Limanı'ndan İskenderun Limanı'na hareket edecek gemiye sabah saatlerinden itibaren valilik, kaymakamlık, şirketler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından insanı yardım ve ağır iş makineleri gönderiliyor. Dizi ve film setlerinde kullanılan jeneratörlü karavanlar da gemideki yerini aldı.

Yüklemenin ardından geminin yaklaşık 48 saat içinde İskenderun Limanı'na ulaşacağı öğrenildi.



DFDS Türkiye Limanlar ve Acenteler Direktörü Levent Şinel, "Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın organizasyonuyla birlikte şirketimizin gemilerinden bir tanesini bugün yaşanan malum deprem olayı için yardım malzemeleri götürmek için toplanmış bulunmaktayız. Türkiye'nin her yerinden tüm STK'lar, Valilik ve Kaymakamlıkların ortak çabası sonucunda jeneratörden insani yardım malzemelerine, yakıttan suya, bebek mamasına ilaçlara kadar her şeyi gemimize yükledik. 275 araç kapasiteli gemimiz. Bu iş makineleriyle birlikte 400'ye yakın araç yükleyeceğiz. Yüklemeyi tamamladıktan sonra yola çıkacağız. Bunların içerisinde mutfaklar var sıcak yemek sağlamak için. Jeneratörlü karavanlar var. Özellikle hastaların ve hamile bayanların konaklayabilmesi için. Film sektöründe kullanılan araçlar da mevcut. İnsanların ihtiyaç duyabileceği her çeşit ürünü gemimize yükledik. Yüklemenin ardından seyrimize başlayacağız. Umarız her şey yolunda gider ve 48 saat içinde İskenderun'a varmış oluruz" dedi.