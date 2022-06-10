İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, saat verdi

10 Haziran 2022 Cuma, 10:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren (14.00) Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerden başlayarak il genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde önümüzdeki hafta ortasına kadar Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle sıcaklıkların bu geceden itibaren hızla 4-7 derece birden azalarak pazar gününe kadar 22 dereceler civarına gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 13 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece altında, 17-24 Haziran tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji'den yağışlı havanın önümüzdeki hafta da devam edeceği uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmeye göre yurtta etkili olan yağışların devam edeceği, cumartesi gününden itibaren de yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredileceği tahmin ediliyor.