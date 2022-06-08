Meteoroloji'den 36 kente 'sarı kodlu' uyarı: Kuvvetli yağış alarmı!

08 Haziran 2022 Çarşamba, 08:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Gaziantep, Kilis, Kütahya, Afyonkarahisar ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri), Akdeniz’in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş’ın batısı ile (Adana, Mersin ve Osmaniye’nin kuzeyi), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman) ile Ankara, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri), Akdeniz’in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş’ın batısı ile Adana, Mersin ve Osmaniye’nin kuzeyi), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman) ile Ankara, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurttaşları; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 36 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'da bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş’ın batısı ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Konya ve Karaman) ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Karabük ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde (Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu