İstanbullular dikkat! Avrasya Tüneli 5 saat boyunca kapalı kalacak!
İBB'den yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli'nin bakım onarım çalışmaları kapsamında bu gece yarısından itibaren 5 saat süresince kapalı kalacağı aktarıldı.
Avrasya Tüneli'nin bakım onarım çalışmaları kapsamında kısa süreliğine trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin yaptığı duyurda şunlar kaydedildi:
"Avrasya Tüneli Bakım Onarım Çalışması nedeniyle 2 Haziran 2023 tarihinde saat 00.01 - 05:00 saatleri arasında her iki yönde trafiğe kapatılacaktır."
Avrasya Tüneli Bakım Onarım Çalışması nedeniyle 2 Haziran 2023 tarihinde saat 00.01 - 05:00 saatleri arasında her iki yönde trafiğe kapatılacaktır.— İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (@4444154) June 1, 2023
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