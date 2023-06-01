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İstanbullular dikkat! Avrasya Tüneli 5 saat boyunca kapalı kalacak!

İBB'den yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli'nin bakım onarım çalışmaları kapsamında bu gece yarısından itibaren 5 saat süresince kapalı kalacağı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 09:25
İstanbullular dikkat! Avrasya Tüneli 5 saat boyunca kapalı kalacak!
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Avrasya Tüneli'nin bakım onarım çalışmaları kapsamında kısa süreliğine trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin yaptığı duyurda şunlar kaydedildi:

"Avrasya Tüneli Bakım Onarım Çalışması nedeniyle 2 Haziran 2023 tarihinde saat 00.01 - 05:00 saatleri arasında her iki yönde trafiğe kapatılacaktır."


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