İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: 17 ilçede elektrik kesintisi

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 10:37

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 10:37

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), internet sitesinde 17 ilçede 'planlı bakım ve onarım çalışmaları' kapsamında elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.



Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve ayrıntılar şu şekilde:

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi, Boğazköy Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Karayolları Mahallesi, Arnavutköy Merkez Mahallesi, ve Hadımköy Mahallesi'nde saat 17.00'a kadar elektrik olmayacak.

AVCILAR

Avcılar'da Cihangir Mahallesi ve Ambarlı Mahallesi'nde saat 17.00'a kadar elektrik olmayacak.

BAĞCILAR

Bağcılar'da Demirkapı Mahallesi, Mahmutbey Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Güneşli Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Barbaros Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi'nde saat 17.00'a kadar elektrik olmayacak.

BAŞAKŞEHİR

Ziya Gökalp Mahallesi'nde saat 13.00'e kadar elektrik olmayacak.

ESENLER

Tuna Mahallesi'nde saat 12.00'a kadar; Birlik Mahallesi'nde ise saat 16.00'a kadar elektrik olmayacak.

BAHÇELİEVLER

Zafer Mahallesi'nde saat 17.00'a kadar elektrik olmayacak.

BEŞİKTAŞ

Gayrettepe Mahallesi'nde saat 17.00'a kadar elektrik olmayacak.

BÜYÜKÇEKMECE

Celaliye Mahallesi, Selimpaşa Mahallesi ve Kumburgaz Mahallesi'nde saat 17.00'a kadar; Hürriyet Mahallesi'nde ise saat 12.00'a kadar elektrik olmayacak.

ÇATALCA

Subaşı ve Kestanelik Mahalleleri'nde saat 17.00'a kadar elektrik kesintisi yapılacak.

ESENYURT

Şehitler Mahallesi ve Bağlarçeşme Mahallesi'nde saat 17.00'a kadar elektrik olmayacak.

FATİH

Hobyar Mahallesi'nde saat 12.00'a kadar elektrik olmayacak.

GAZİOSMANPAŞA

Hürriyet Mahallesi'nde saat 16.00'a kadar; Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde saat 12.00'a kadar elektrik olmayacak.

Ayrıca Fevzi Çakmak ve Karadeniz Mahalleleri'nde saat 14.00'a kadar kesinti yapılıcağı bildirildi.

GÜNGÖREN

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde saat 11.00'e kadar; Güven Mahallesi'nde ise saat 12.00'a kadar elektrik olmayacak.

KAĞITHANE

Çeliktepe Mahallesi'nde saat 12.00'a kadar; Gültepe Mahallesi'nde saat 17.30'a kadar; Gürsel Mahallesi'nde saat 16.00'a kadar; Hürriyet ve Ortabayır Mahalleleri'nde saat 19.30'a kadar elektrik olmayacak.

SARIYER

Yeniköy Mahallesi'nde saat 18.00'a kadar; Ferahevler Mahallesi'nde saat 15.00'a kadar elektrik olmayacak.

SİLİVRİ

Yeni Mahalle ve Gümüşyaka Mahallesi'nde saat 16.00'a kadar elektrik olmayacak.

ŞİŞLİ

Meşrutiyet ve Merkez Mahallesi'nde saat 17.00'a kadar; Teşvikiye Mahallesi'nde ise saat 14.00'a kadar elektrik olmayacak.

SULTANGAZİ

Esentepe Mahallesi'nde saat 18.00'a kadar; Cebeci Mahallesi'nde ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 14.00'a kadar elektrik kesintisi yapılacak.