İstanbullular dikkat! Toplu taşıma artık onlara da ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni kampanya ile indirimli ulaşım uygulamasından faydalanacak kesimlere bir yenisini ekledi. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:27
İstanbullular dikkat! Toplu taşıma artık onlara da ücretsiz olacak
Abone Ol google-news

Mobil uygulama ile kullanılan İstanbulkart ulaşım faaliyetlerine çeşitli indirimler getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı son değişiklik ile İstanbul'da yürütülecek toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

MART AYINDA TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi İspark otoparkında İstanbulkart ile park ücreti ödeyen vatandaşlar, aynı gün içerisinde PD1 hattında yer alan otobüsler ile seyahat etmeleri halinde, verdikleri park ve ulaşım ücreti için nakit iade imkanı kazanacak.

Kampanyadan sorunsuz şekilde yararlanmak isteyen İstanbulkart sahipleri, İspark ödemesinden sonra 2 saat içinde PD1 hattını kullanarak İstanbul kartlarına yükleme yapmak zorunda.

KAMPANYA BU KİŞİLERİ KAPSAMAYACAK

Abonman ya da ücretsiz hizmetlerden yararlanan İstanbulkart sahipleri, bu kampanyadan faydalanamayacak.

Yetkililer, ayrıca Belbim tarafından sistem yoğunluğu veya gecikmelerinden kaynaklanan aksaklıkların hızlı şekilde çözümleneceğini belirtti.

BİR GÜNDE EN FAZLA 2 BİLET ALINABİLECEK

Aynı gün içinde en fazla 2 ulaşım ödülü kazanılabilecek ve ödüller, aynı gün ve aynı T.C. kimlik numarasıyla kayıtlı olan İstanbulkartlara yüklenecek.

Örneğin, 1 Mart tarihinde Yenikapı İspark'ta park ücreti ödeyen bir kullanıcı, aynı gün içinde PD1 hattında 2 sefer yaparsa, 2 PD1 otobüs geçişi için geri ödeme alabilecek. Kampanya 1 Mart'ta başlamış olup, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.


ibb haberleri istanbul büyükşehir belediyesi haberleri Toplu Taşıma haberleri toplu taşıma ücretsiz mi haberleri

İlgili Haberler

Demokratik toplum örgütleri, öğrencilere ücretsiz bir öğün istedi: 'Birincil mesele olarak görülmeli'

Demokratik toplum örgütleri, öğrencilere ücretsiz bir öğün istedi: 'Birincil mesele olarak görülmeli'
120 dakika ücretsiz aktarma teklifine UKOME’den ret

120 dakika ücretsiz aktarma teklifine UKOME’den ret
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'

Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'
Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!

Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!
Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Mart 2024 altın fiyatları...
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
AKP'nin masasındaki anket sonuçları ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

AKP'nin masasındaki anket sonuçları ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!