İstanbullular dikkat: Tramvay seferlerine düzenleme!

İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki amacıyla düzenlenen yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor.

İstanbullular dikkat: Tramvay seferlerine düzenleme!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 14:26

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.


Etiketler: #İstanbul #tramvay #metro istanbul

İlgili Haberler

İstanbul'da tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Bastonlar, şuruplar, bidon içindeki asma yaprakları... Tramvayda unutulanlar ’yok artık’ dedirtti

Bastonlar, şuruplar, bidon içindeki asma yaprakları... Tramvayda unutulanlar ’yok artık’ dedirtti
Romanya'ya 18 yeni nesil tramvay daha gönderiliyor

Romanya'ya 18 yeni nesil tramvay daha gönderiliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler